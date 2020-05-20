Son dakika… 17 yıl önceki hastadan coronanın çaresini buldular

Corona virüsü salgınına karşı aşı ve ilaç için çalışmalar son hızla devam ederken ABD’nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları ilginç bir bulguya ulaştı.

Bilim insnaları 17 yıl önce SARS salgınını yenmeyi başaran bir insandan elde edilen antikorların Covid-19’u da ortadan kaldırabileceğini açıkladı. Bilim insanları 2003 yılında SARS’ı yenen bir hastadan alınan antikorun, corona virüsünde insana zarar veren proteinleri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Uzmanlar, S309 isimli antikorun corona virüsünü ortadan kaldırabileceğini açıkladı. ABD ve uluslararası basının gündeme getirdiği gelişme ile ilgili detayları veren bilim insanları, S309 isimli antikorun corona virüsündeki antikorları nötralize ettiğini açıkladı.

“AĞIR SEMPTOMLARI ORTADAN KALDIRABİLİR”

San Francisco merkezli Vir Biotechnology isimli şirketin de bu antikoru geliştirmek ve test etmek için çalışmalarını hızlandırdığı açıklandı. Antikor üretiminin ve sonuçların başarılı olması durumunda bilim insanları corona virüsünü yenmek için S309’un tek başına ya da bir ilaç kokteyli şeklinde kullanılabileceğini açıkladı. Uzmanlar bu sayede geliştirilecek antikorun hastaların ağır semptomlarını ortadan kaldırabileceğini açıkladı.

Araştırmada görev alan Doçent Doktor David Veesler, “Halen bu antikorun canlı sistemlerde koruyucu özellikleri olduğunu görmemiz gerekiyor, henüz orada değiliz. Burada ilginç olan şey, bu antikorun 2003 yılında yani 17 yıl önce SARS’ı yenen birinde bulunmuş olması” ifadesini kullandı.