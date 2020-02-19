Son dakika… ABD, İngiltere ve Almanya’dan Suriye’ye ‘saldırılara son verin’ çağrısı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Suriye yönetimine çağrı yaparak Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.

Euronews’te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise ”Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak idlib’de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’ni video konferans yoluyla Cenevre’den bilgilendiren Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ”alarm verdiği” İdlib’de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.