Son dakika… Açıklama Alman Robert Koch’tan geldi! Aşılar sonbaharda hazır

Corona virüsüne karşı aşı çalışmaları yürüten ülkeler bütün testleri geçen ilk aşının 2020 sonu ya da 2021 yılı başlarında piyasaya çıkacağını belirtimişti.

Alman Robert Koch Enstitüsü dünya üzerinde yürütülen aşı çalışmalarını değerlendiren bir açıklamada bulundu. Koch, yürütülen aşı çalışmalarının olumlu şekilde devam ettiği bildirildi.

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Enstitüden yapılan açıklamada üzerinde çalışılan aşılardan birkaçının sonbahar başlarında kullanıma hazır olacağı mesajı verildi.

Robert Koch Enstitüsü üzerinde çalışılan aşıların viral mutasyon ya da kısa süreli bir bağışıklık sağladığını bildirdi.

Ancak açıklamada, virüsü tamamen ortadan kaldırma konusunda sonbaharda çıkacak aşılara güvenmenin tehlikeli olduğu vurgulandı. Salgını tamamen ortadan kaldırma konusunda çıkacak aşılara güvenmenin yanı sıra alınan tedbirlerin sonbaharda da devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.