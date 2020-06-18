Son dakika… Almanya’da corona gerilimi: Türkiye çatlağında Merkel’e şok

Almanya, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre, Norveç, Liechtenstein, İngiltere ve Kuzey İrlanda dışından gelenlere uyguladığı “otomatik ev karantinası”na Türkiye'yi de ekledi ve Robert Koch Enstitüsü, son 48 saat içinde Türkiye'den test yaptıranların sonuçlarını tanımayacağını açıkladı. Ancak mahkeme, Merkel hükümetinin bu kararını bozdu ve karantina yasağını kaldırdı.

PCR TESTİNDE DE YOKUZ

İlk olarak, Robert Koch Enstitüsü AB üyesi ülke dışından gelenlerin, son 48 saat içinde yaptırdığı testlerle ilgili görüşünü açıkladı. Buna göre, AB üyesi ve 80'i aşkın ülkeden alınan testlerin kabul edileceği, testi negatif olanların karantinaya alınmayacağı duyuruldu. Testi kabul edilmeyecek ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Testi kabul edilecek ülkeler arasında ise, Arnavutluk, Çad, Filistin ve Uganda bile var. Raporun geçerliliği için listedeki ülkelerden alınmış olmasının yanı sıra PCR testinin, ISO 15189 veya ISO / IEC 17025 sertifikalı olması gerektiği belirtildi.

Dolayısıyla, 16 Haziran’da güncellenen karara göre Türkiye’den Almanya’ya gidecek olanların karantinaya alınması gündemde. Zira Almanya riskli bölge olarak kabul ettiği Türkiye’de yapılan Covid-19 test sonuçlarını geçerli saymıyor. Ancak mahkeme olaya farklı bakıyor.

“KARANTİNA ŞARTI YANLIŞ”

Türkiye'ye karşı bu tavır ve AB dışından gelecek herkese karşı karantina şartı ise mahkemeden döndü. Yani hükümet ile yargı, bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

Türkler'in yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, 72 saatten fazla AB dışı bir ülkede kalıp sonra Almanya'ya gelenlerin “otomatikman ev karantinasına alınmasının” yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Tayland'dan dönen çocuklu bir ailenin başvurusu üzerine verilen karara itiraz yolları kapatılırken, gerekçe olarak, “Böyle bir ev karantinası herkes için uygulanamaz. Uygulanması için, hastalık yoksa da kesin ve belirli bir şüphe olması gerekir” ifadesi kullanıldı.

KRİTİK MAHKEME KARARI

5 Haziran tarihli Oberverwaltungsgericht NRW (OVG- Beschl. V. 5.6.2020, Az. 13 B 776/20.NE) kararı, başka ülkedeki virüslü sayısının ya da yüksek hasta sayısının, otomatikman karantina için geçerli olamayacağını belirtti.

Mahkeme, eyalet hükümetine yasayı düzeltmesi ve “Hangi durumlarda karantina uygulanacağının belirlenmesi için” süre verdi. Ancak bu karara dayanarak insanlar döndüklerinde, kendileriyle ilgili bir şüphe olmadığı gerekçesiyle karantinada kalmak zorunda kalmayacak. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin aldığı kararın bir benzerini bir süre önce Aşağı Saksonya Eyalet Mahkemesi de benzer yönde bir karar vermişti.

TÜRKLERE EMSAL OLACAK

Almanya’da yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya dönüş yapanların karantina altına alınmasının da önüne geçişmiş oldu.

Şimdi örnek olan bu kararla, insanlar örneğin Türkiye'den geldiklerinde karantina yükümlülüğünden kurtulabilecek. Üst mahkeme kararı, diğer mahkemeler için de emsal olacak.