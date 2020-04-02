Son dakika… Bilim dünyasında şok: 49 gün kalan corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü tespit edilen hasta sayısı 950 bini geçerken salgının başladığı Çin’de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar şoke eden sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

Çonçing’teki Askeri Hastane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamdan elde ettikleri numuneleri inceleyince tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir corona virüsü tespit etti. Mutasyona uğramış corona virüsünün 2 ay boyunca insanları hasta edebileceğini duyuran bilim insanları hastanın semptomlarının düşük ve orta seviyeli olduğunu duyurdu.

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Daha önce yapılan araştırmalar arasında en uzun süre hayatta kalarak bulaşan virüs 37 gün boyunca insanları hasta etme riskine sahipti.

Çonçing’teki hastane çalışanları ile birlikte Dalian’daki 967 Numaralı PLA Hastanesi ve Wuhan’daki PLA Genel Hastanesi ‘nin ortak çalışmasında bu virüsün insanla simbiyotik bir ilişkiye girdiği aktarıldı.