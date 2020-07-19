Son dakika… Bloomberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu: Batı’ya karşı koyuyor ama…

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ilgili kapsamlı bir makale yayınladı. Selcan Hacaoğlu imzalı makalede, “Erdoğan, Türkiye’yi bölgesel bir güç yapmak için Batı’ya karşı koyuyor” başlığı kullanıldı.

Makalede, gelecek hafta ibadete açılacak Ayasofya’daki namaz ile ilgili, “Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Müslüman bir güç olarak küresel arenada kendini göstermesine yönelik görevinin en parlak sembolü olacak. Fakat Türkiye, hiç bu kadar yalnız gözükmemişti” yorumu yapıldı.

“BUNDAN AB DE ETKİLENECEK”

Suriye, Libya ve Irak’taki gerilimleri hatırlatan Bloomberg muhabiri, Akdeniz’de de Türkiye ile Yunanistan-İsrail ve Rum Kesimi arasındaki sürtüşmeyi de gündeme getirdi. Makalede, “Yaklaşık 20 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu ile Avrupa arasında kalan ülkeyi, Türkiye’nin batıya dönük seküler kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten beri en bölgesel bir güç haline getirdi. ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı dış siyasetini eleştirse de önemli bir NATO müttefikine karşı sert hamleler almaktan kaçındı. Avrupa Birliği için de mülteci ve militan akışını durdurma rolü olan Türkiye’ye karşı Akdeniz’de yaşanan sürtüşmeden dolayı bir yaptırım getirmeyi çok riskli buldu. Her durumda Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar, Avrupa ülkelerini de etkileyecektir ve bunların çok azı bu zararı karşılayabilecek” yorumu yapıldı.

Öte yandan Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı cephe aldığı ve bu durumdan rahatsız olduğu aktarılırken, “Bu yükselişten sarsılan Arap bölgesinde de Erdoğan’ın arkadaşları az ama rakipleri çok. Bunlar arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu ülkeler Türkiye’nin siyasi istikrar ve Arap ilişkilerini bozmak istediğini öne sürüyor. Ciddi diplomasi hamleleri ya da önemli politika değişimleri olmadığı sürece bu ülkelerin Ankara’yı Libya’daki ana güçlerden biri olarak kabul etmesi zor görünüyor” ifadesi kullanıldı.