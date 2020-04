Son dakika… Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı!

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson’ın iyileşme sürecinde hastanede tedavi görmeye devam edeceği ve moralinin iyi olduğu belirtildi.

Johnson, Londra’daki St. Thomas hastanesinde tedavi görüyor.

İngiltere Başbakanı Johnson kısa bir süre önce corona virüsü için test yaptırmış ve sağlık bakanı ile birlikte testi pozitif çıkmıştı.

65 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

İngiltere’deki corona virüsü vaka sayısı 65 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

Worldometers’in verilerine göre, 7 bin 978 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 135 kişi iyileşti.

JOHNSON'IN SEVGİLİSİ DE SEMPTOM GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Johnson’ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds corona virüsü semptomları gösterdiğini açıklamıştı.

Johnson'ın 32 yaşındaki hamile sevgilisinin bu açıklaması yürekleri ağza getirmişti.

Carrie sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftayı corona virüsü semptomları nedeniyle yatakta geçirdiğini belirtmişti.

7 günlük bir dinlenmenin ardından şu an kendini daha güçlü hissettiğini belirten Carrie düzelme sürecinde olduğunu ifade etmişti.

Carrie mesajında corona için test yaptırma ihtiyacı duymadığını da bildirmişti.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 19 Haziran 1964 yılında Amerika'da doğdu. Osmanlı’nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal’in torunu olan Stanley Johnson’ın oğlu olan Boris Johnson, Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazetecidir.

Oxford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra The Times’ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph’a geçti. 1999’da The Spectator’da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti’nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron’un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.