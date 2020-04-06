Son dakika… Corona virüsü komplo teorisi: Birçok ünlü bu iddiayı destekliyor

Dünya çapında 1.2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 69 binden fazla insanı öldüren corona virüsü ile ilgili bir iddia hızla yayılıyor…

Komplo teorisyenlerinin ortaya attığı ve aralarında Hollywood yıldızı Woody Harrelson da dahil olmak üzere birçok insanın “mantıklı” bulduğu iddiaya göre 5G hatları corona virüsünün sebebi ve bu hastalığı yayan en önemli unsur.

İddianın yayılmasının ardından geçen hafta içerisinde Birleşik Krallık’taki Birmingham, Liverpool ve Belfast’taki 5G baz istasyonları saldırıya uğradı. İngiliz kabine üyesi Michael Gove, “Bu iddialar tehlikeli ve saçma, telefon hatlarına ve baz istasyonlarına zarar vermek salgınla mücadeleye ciddi zarar veriyor” dedi.

Birçok ünlü Hollywood yapımında yer alan Woody Harrelson da bir süre önce 2 milyonu aşkın takipçisi ile Instagram üzerinden, “5G’nin negatif etkilerini” anlatan bir rapor paylaşmıştı. Harrelson, 25 binden fazla beğeni alan paylaşımı ile ilgili, “Ben henüz hepsini okumadım ama bunu ilginç buldum” demişti. Raporda 5G’nin yaydığı radyasyonun salgının yayılma hızını artırdığı öne sürülüyordu.



Öte yandan “Paper Planes” isimli şarkısıyla şöhrete kavuşan M.I.A. da geçen hafta içinde Twitter hesabı üzerinden 5G’yi eleştirmişti. M.I.A., “5G’nin corona virüsüne sebep olduğunu düşünmüyorum ama insan vücudunun iyileşme sürecine zarar vereceğini ve bu süreci yavaşlatacağını düşünüyorum. Çünkü insanların bu yeni dalga boyu frekansına adapte olamayacağını düşünüyorum” dedi.

“SALGIN BİTENE KADAR 5G’Yİ KAPATSINLAR”

M.I.A., İngiltere’de insanların baz istasyonlarını yakıp yıktığını da hatırlatırken, “Salgın bitene kadar bu baz istasyonlarını kapatsalar iyi olur” yorumunu yaptı.

Fakat bilim insanları bu iddiayı adeta yerden yere vurdu. İngiliz Ulusal Sağlık Direktörü Profesör Stephen Powis, “Bu teoriler saçma sapan ve tamamen çöp” dedi. Southampton Üniversitesi’nde görevli Dr. Michael Head de, “Bu cehalet çok tehlikeli. Komplo teorisyenleri kamu sağlığı için çok büyük tehlike ve ünlü isimler de bu komplo teorisyenlerinin iddialarını körükledikleri için utanç duymalılar” dedi.