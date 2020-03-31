Son dakika… Corona virüsü salgını ile ilgili DSÖ’den korkutan açıklama

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ile ilgili korkutan bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi… Son günlerde salgının çıktığı Çin'de yeni vaka sayısının azalmasından dolayı ‘corona virüsü bitiyor mu' düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını DSÖ'nün üst düzey ismi açıkladı.

Gazetecilerle internet üzerinden bir toplantı gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü'nün Batı Pasifik Bölgesinden Sorumlu Direktörü Takeshi Kasai açıklamalarda bulundu.

Kasai, ‘Corona virüsü salgını Asya-Pasifik bölgesinde bitmekten çok uzakta' dedi. Kasai, ‘Şu an alınan önlemler ve uygulamalar, ülkelerin corona virüsüyle mücadelesinde çok az zaman kazandırıyor. Salgın devam ettiği sürece bütün önlemler de alınsa bölgede salgın riski gitmeyecek' dedi.

Kasai, vaka sayısının azaldığı ülkelerin gardını indirmemesi gerektiğini dile getirirken, ‘Virüs tekrar karşımıza çıkabilir' dedi.