Son dakika… Corona virüsünde herkesin kullandığı uygulamaya yasak

Almanya Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına bir uyarı göndererek, son günlerin popüler video konferans uygulaması Zoom’un kullanımını yasakladı.

Alman gazetesi Handelsblatt’ta yer alan haberde, Alman Dışişleri Bakanlığı, gönderdiği iç yazışmada güvenlik ve veri korumasındaki zafiyeti sebebiyle Zoom uygulamasının kullanımını yasakladı.

Elde edilen yazışmalarda bakanlığın uuslararası partnerlerinin de bu uygulamayı kullandığı ve dolayısıyla tamamen yasaklanmasının mümkün olmadığı belirtilirken, “Çalışanlar kriz anlarında kendi şahsi bilgisayarlarını iş için kullanırken bu uygulamayı çalıştırabilir. Basındaki haberler ve kendi yaptığımız incelemeler sonucunda Zoom’un yazılımında kritik zafiyetler ve ciddi güvenlik ve veri koruma sorunları olduğunu tespit ettik” ifadesi kullanıldı.