Son dakika… Corona virüsünde son durum: En ölümcül gün! Çaresizlik artıyor

Corona virüsü salgınının Avrupa’da en sert vurduğu ikinci ülke olan İspanya’dan yine acı haberler geldi… Corona virüsü salgınının etkisini hissettirmeye başladığı günden beri TSİ 13:00 sularında her gün önceki 24 saat ile ilgili verileri ve bilgileri kamuoyu ile paylaşan İspanyol yönetimi bugün de aynı saatlerde resmi açıklamayı yaptı.

Son günlerde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 800’ün altına düşmeyen İspanya’da sadece son 24 saatte 950 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

1 NİSAN 2020 EN ÖLÜMCÜL GÜN

İspanya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 10.003’e çıktı. Bu oranlara göre 1 Nisan 2020 corona virüsü salgınının başladığı günden beri ülkedeki en ölümcül gün olarak kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı ise 102 bin 136'dan 110 bin 238'e yükseldi.

KOMŞUDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Bu açıklama ile neredeyse eş zamanlı olarak gelen yeni bir bilgilendirme de doğudaki sınır komşumuz İran’dan geldi… İranlı yetkililer son 24 saatte corona virüsünün etkisini gözler önüne seren verileri kamuoyu ile paylaştı… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte 124 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Son 24 saatte raporlanan bu ölümler ile birlikte ülkede toplam ölü sayısı 3.136’ya yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı sie 2.875 artarak 50 bin 468’e çıktı.

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MEKKE VE MEDİNE’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasından sonra hızlı ve net önlemler alan Suudi Arabistan, bugünden itibaren yeni önlemler alınacağını duyurdu. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke ve Medine’de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suudi Arabistan’da gıda ve ilaç satın almak isteyenler haricinde ve hayati işlerde çalışanlar haricinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi. Ülkede 1700’den fazla vaka yaşanırken, 16 kişi de yaşamını yitirmişti.

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HOLLANDA’DA YÜZDE 8 ARTTI

Hollanda’da da ölüm sayısı 166 arttı… Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 1339’a çıktığı açıklandı.

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Ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı da yüzde 8 artarak 14.697’ye ulaştı.

PORTEKİZ’DE OHAL UZATILDI

Portekiz parlamentosu, bugün toplanarak OHAL durumunun 15 gün daha uzatılmasına karar verdi… Salgının etkilediği Avrupa ülkelerinden biri olan ve 209 ölümün raporlandığı Portekiz’in Başbakanı Antonio Costa, “Eğer 15 gün önce OHAL ilan etmek gerekliyse, bugün onu uzatmak da gerekli. Eğer OHAL devam etmezse bugüne kadar yaptığımız bütün çabalar yok olur” dedi.

9034 corona virüsü vakasının görüldüğü Portekiz’de 215 vekil OHAL’in uzatılması için oy verirken, 10 vekil çekimser ve 1 vekil de ret oyunu tercih etti.

MÜLTECİ KAMPI KARANTİNA ALTINA ALINDI

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Ritsona mülteci kampı corona virüsü dolayısıyla karantina altına alındı… Atina’nın kuzeydoğusunda bulunan mülteci kampında 2 bin mülteci bulunuyor.

Yunanistan Göç Bakanlığı, bazı mültecilerde corona virüsü testi sonuçlarının pozitif çıkmasından dolayı böyle bir karar alındığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 63 kişiye corona virüsü testi yapıldığı belirtilirken, bunlardan 20’sinde sonuçların pozitif çıktığı belirtildi.

TAYLAND’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, bugün yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Cuma günü başlayacak sokağa çıkma yasağından doktor ve benzeri işleri yapanların muaf olacağı belirtildi.

ZAMBİYA’DA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Afrika ülkesi Zambiya’da corona virüsüne bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya tarafından yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısının da 3 artarak 39’a çıktığı belirtildi.