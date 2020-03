Son dakika… Corona virüsünde son durum: Kritik görüşme gerçekleşti: ABD, Çin’i geçti

ABD’de corona virüsünün etkisi Çin’den dünyanın geri kalanına hızla yayılmaya devam ediyor… Dün açıklanan resmi rakamlarla birlikte ABD’de corona virüsü vaka sayısı 85,594’e çıkarak Çin’i geride bıraktı. ABD’de ölü sayısı 1300’e çıkarken Çin’de ölü sayısı 3292’ye çıktı.

ABD son güncel rakamlarla birlikte dünyada en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ülke olurken özellikle New York ve New Orleans gibi salgının yoğun olduğu bölgelerde hastaneler önünde kuyruk oldu. Hastaneye başvuranların sayısında ciddi bir sıçrama meydana gelirken ekipman, çalışan ve yatak sıkıntısının yaşandığı açıklandı. New York Valisi Andrew Cuomo dün düzenlediği basın toplantısında “Şu anda gerçekçi olan tüm ihtimaller sağlık sisteminin kapasitesinden daha fazla hasta olacağına işaret ediyor” dedi. Cuomo hastanelerdeki solunum cihazı yetersizliğiyle ilgili ise “astronomik” düzeyde ifadesinde bulundu.

TRUMP, ÇİNLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Yaşananların ardından ABD Başkanı Donald Trump bugün Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüştü. Corona virüsünü “en ince ayrıntısına kadar” konuştukları açıklandı. Trump kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump, “Çin çok zor günlerden geçti ve virüs ile ilgili çok iyi bilgiler elde etti. Biz onlarla yakından çalışıyoruz” dedi.

Çin devlet televizyonu da bugün iki ülke liderinin telefon ile görüştüğünü doğruladı. Çin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, Şi Cinping’in, Trump’a corona virüsünü kontrol altına almaları için ellerinden gelen yardımı sunmaya hazır olduklarını söylediği ve “Çin-ABD ilişkileri için çok önemli bir dönemeçteyiz. Corona virüsüne karşı ABD’de dahil bütün taraflarla çalışmaya hazırız. Pazarın stabil hale gelmesi ve büyümeyi güvenli hale getirmek için bir makro ekonomi politikası iş birliği yapmaya hazırız. Çin, corona virüsü salgınında tamamen açık ve saydam davrandı” dedi.

ALMANYA’DA 24 SAATTE 55 ÖLÜM

Corona virüsüne karşı en hazır ülke görünümdeki Almanya’dan salgın ile ilgili güncelleme geldi… Avrupa’daki İtalya ve İspanya gibi ülkelere oranla ölüm ve vaka sayısının daha az olduğu Almanya’da bilim kurulu olarak görev yapan Robert Koch Enstitüsü, bulaşıcı hastalık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son verilere göre Almanya’da ölü sayısı 55 artarak 253’e çıktı. Almanya’da vaka sayısının da 24 saat içerisinde 5780 artarak 42.288’e çıktığı belirtildi.



ORTA AMERİKA’DA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Çin’de başladıktan sonra Avrupa’ya sıçrayan ve kısa bir süre içerisinde Amerika kıtasında da etkisini hissettiren corona virüsü özellikle Güney ve Orta Amerika’da panik yaratmaya başladı… Güney ve Orta Amerika’daki vakasayısı 10 bini geçerken, Brezilya, Şili, Ekvador gibi ülkelerde vaka sayısı 1000’leri geçti.

İTALYA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR

İtalya'da corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 662 kişi hayatını kaybetti. Toplam yaşamını yitiren kişi sayısı 8 bin 165'e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 80 binden fazla vaka görüldü.

İSPANYA'DA DURUM VAHİM

Dünyanın birçok ülkesini etkileyen corona virüsü İspanya'da da büyük oranda ölümlere neden oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülkede son 24 saatteki verilere ölü sayısı 2 bin 696’dan 3 bin 647’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 49 bin 515’a ulaştı.

İRAN’DA DA 2 BİNİ AŞTI

Corona virüsünün İtalya, Çin ve İspanya'dan sonra en çok etkilediği dördüncü ülke olan komşu İran’dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı önü bir türlü alınamayan salgınla ilgili son verileri paylaştı. Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 143 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artarak 27 bin 17'ye ulaştı.



İSVİÇRE’DE 103 KİŞİ ÖLDÜ

İsviçre hükümeti, ülkede corona virüsü nedeniyle toplamda hayatını kaybeden kişi sayısının 153, toplam vaka sayısının da 10 bin 897 olduğunu açıkladı.

DÜNYADA ÇOK SERT CEZALAR

Corona virüsüyle mücadele etmek için hükümetler çok sert önlemler almaya başladı… İngiltere’de dün gece açıklanan cezalara göre kasten bir acil yardım çalışanının yüzüne öksürene 2 yıla kadar hapis cezası verileceği açıklandı.

Geçmişte de çok sert kurallarıyla bilinen Singapur’da kasten bir kişinin yanına 1 metreden daha az mesafede oturan bir kişiye ya da oturulmaması gereken koltuğa oturan kişiye 7 bin dolara yakın para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Singapur’da bu cezayı karşılayamayanlara 6 ay hapis cezası da verilebileceği belirtildi.

Almanya da çok sıkı corona virüsü kurallarını geçen haftalarda açıklamıştı. Almanya’daki cezalardan bazıları şu şekilde:

– Hastanelerdeki ziyaret yasağını, yaşlılar yurtlarına ziyaret yasaklarını ihlal edenlere 200 Euro para cezası.

– Yasağa rağmen bar, disko ya da fitness stüdyosunu açanlara 5000 Euro ceza.

– Restoran veya lokantasını, yasak döneminde açanlara 4000 Euro para cezası.

– Cenaze defin işlemlerinde hijyen kurallarına uymayanlara ya da 1.5 metreden fazla yaklaşmama kuralını ihlal edenlere 200 Euro para cezası…

– Aynı aileden olmadığı halde, iki kişiden fazla bir araya gelen kişilere 200 Euro ceza.

– Piknik yapanlara, ızgara yakanlara 200 Euro ceza.

– Frankfurt'ta, alışverişte herşeyi satın almak isteyenlere göç yuman ya da halka satış sırasında, bir evin normal ihtiyaçlarından fazla alışverişe izin veren süpermarketlere 25.000 Euro'ya kadar ceza kesilebilecek. Böylece fazla alışveriş kasada iptal edilecek.

– Hanau, Kreis Biedenkopf şehirleri alışverişte, alışveriş arabası şartı getirdi.

– Frankfurt'ta önlemler sertleşti. Marketlerde 20 metrekarede bir kişi bulunacak. Kasa kuyruklarında 1.5 metre mesafe kuralını çiğneyenler yine 200 Euro ceza ödeyecek.