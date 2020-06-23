Son dakika… Corona virüsünde son durum: Normale dönen ülkede vaka artıyor

Resmi kaynaklara göre Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir pandemi halini alan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede yaşam normale dönmeye başlarken dünya genelinde vaka ve ölüm sayısının hızla artması “normale dönüş” sürecinin sancılı olacağını gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI 1000’İN ÜZERİNDE

Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayısının son günlerde 1000 seviyesinin üzerinde seyrettiği Türkiye’de corona virüsüyle ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.



Paylaşılan verilerde 22 Haziran’da corona virüsü sebebiyle 24 insanın yaşamını yitirdiği açıklanırken son 24 saat içerisinde 1212 yeni vaka tespit edildiği de belirtildi.



Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre toplam vaka sayısı 188.897’ye, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.974’e yükseldi. Yapılan günlük test sayısı 22 Haziran’da 41.413 olurken, dün iyileşen hasta sayısı da 1.293 oldu.

6 GÜNDÜR 12 BİN SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte devam eden vaka ve ölüm artışı hızlanarak devam ediyor… Resmi açıklamalara göre ülkede son 24 saat içerisinde 312 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Güncel sayılarla birlikte ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 14.011’e çıktı.

Dünya üzerindeki en yüksek dördüncü Covid-19 vakasının görüldüğü ülkede son 24 saat içerisinde 14.933 insanda corona tespit edildiği açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülkedeki Covid-19 vaka sayısı 440.215’e çıktı. Yetkililer, ülkede son 6 gündür günlük vaka sayısının 12 bin seviyesinin üzerinde olduğunu duyurdu.

ABD’DE 24 SAATTE 30 BİN İNSAN TESPİT EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın umursamaz tavırları ve sağlık sisteminin çöküş yaşamasıyla birlikte corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’den de güncel veriler geldi… Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saat içerisinde en az 30.911 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Ülkede ayrıca son 1 gün içerisinde 424 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Güncel verilerle birlikte ABD’de toplam vaka sayısı 2.312.302’ye çıkarken en az 120.402 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

ABD’nin birçok eyaletinde corona virüsü vaka sayısında dramatik artış devam ederken, özellikle Teksas’ta son 10 gündür devam eden artış yerel ve uluslararası basının dikkatini çekti. Son dönemde günde ortalama 3.200 Teksaslı corona virüsü sebebiyle hastaneye yatıyor. Teksas Valisi Greg Abbott, “Bu oran Mayıs’ın ortasındaki dönemin iki katı. Teksaslılar lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun ve maske takın” dedi.

ÇİN’DE COVID-19 HORTLADI

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen ve çok sıkı önlem ve yasaklarla salgını dizginlemeyi başaran Çin’deki panik sürüyor… Son günlerde özellikle başkent Pekin’de artış gösteren corona virüsü vaka sayısı yükselmeye devam ediyor… Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son 24 saat içerisinde 13 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Bu ayın ortalarında Pekin yakınlarındaki bir sebze-meyve hali ve hayvan pazarında hortlayan corona virüsü vaka sayısı güncel verilerle birlikte 249’a çıktı.

Yetkililer son dönemde tespit edilen 22 semptom göstermeyen vakanın da gözlem altında tutulduğunu açıklarken, son 24 saatte tespit edilen vakaların 13’ünün Pekin’de yerel taşıyıcıdan bulaştığını açıkladı.

MEKSİKA’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Corona virüsü salgınının etkisini artırmaya başladığı Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da son 24 saat içerisinde 4.577 vaka tespit edildi… Vaka sayısı bazında Türkiye’nin bir sıra altında yer alan Meksika’daki güncel Covid-19 vaka sayısı 185.122’ye çıktı.

Öte yandan ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 759’a çıktı. Ülkede toplam ölüm sayısı da 22.584’e fırladı.

Meksika böylelikle son iki gündür Brezilya’dan çok daha fazla Covid-19’a bağlı ölüm açıklıyor… Brezilya’da pazartesi günü 654 insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Brezilya’da Covid-19’a bağlı ölüm sayısı 51.271 seviyesinde.

NİSANDAN BERİ EN BÜYÜK ARTIŞ

Hong Kong, sadece pazartesi günü 30 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Nisan ayından beri en büyük artış olarak kayıtlara geçen bu açıklama ile birlikte Hong Kong’taki toplam vaka sayısı 1.161’e yükseldi.



Öte yandan Hong Kong’da son 24 saat içerisinde bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer 72 yaşındaki bir bir adamın corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğünü duyurdu. Hong Kong’ta Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya çıktı.

TEK BÖLGEDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Resmi açıklamalara göre 7492 corona virüsü vakasının görüldüğü Avustralya genelinde yeni vaka sayısında ciddi bir artış gözlenmezken, özellikle Victoria bölgesinde son günlerde vaka sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi.

Son günlerde Victoria’daki vakaların arttığına dikkat çeken yetkililer son 24 saat içerisinde Avustralya’da 20 vaka tespit edildiğini açıklarken, “Bunlardan 17’si Victoria’da görüldü. Diğer 3’ü ise iki farklı bölgede tespit edildi” ifadesini kullandı.

RUSYA’DA VAKA SAYISI 600 BİN SEVİYESİNE ULAŞTI

Özellikle Mayıs ayında günlük vaka sayısının nadiren 10 bin seviyesinin altına düştüğü Rusya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen ülkede 7.425 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bu artış ile birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 599.705’e çıktı.

Rus yetkililer, son 24 saat içerisinde 153 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 8.359’a çıktı.

HER 100 KİŞİ 276 İNSANA BULAŞTIRIYOR

Corona virüsü salgınına erken müdahale eden ülkelerden biri olarak Avrupa’daki diğer ülkelerden daha iyi bir pozisyonda olan Almanya’da son dönemde bazı bölgelerde yaşanan artış sebebiyle hastalığın bulaşma oranı arttı.

Normalde 1 seviyesinde olması gereken corona virüsü bulaşıcılık oranının 2.76’ya çıktığı belirtildi. Robert Koch Enstitüsü’nü yöneten Lothar Wieler, son günlerde ülke içindeki bazı bölgelerde artış olduğunu söyledi.

2.76 oranına göre Covid-19 olan her 100 kişi ortalama 276 insana hastalığı bulaştırma potansiyeline sahip.