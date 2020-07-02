Son dakika… Corona virüsünde tarihi sayı: 24 saatte 50 bini geçti

Dünya genelindeki neredeyse her 5 corona virüsü vakasından 1’inin görüldüğü ABD’de kabus bitmek bilmiyor… 2.7 milyondan fazla insanda corona virüsü vakasının tespit edildiği ABD’de dün bütün zamanların en büyük rekoru kırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Fox Business’a verdiği demeçte, “Bir noktada bu aşı ortadan kalkacak. Çok iyi ilerliyoruz. Ve yakında da aşıya sahip olacağız. Maske takmak iyidir ama bence ülke genelinde zorunlu hale getirilmemeli” sözlerinin ardından ABD tarihinin en yüksek vaka sayısı açıklandı.

Resmi verilere göre ABD’de son 24 saat içerisinde 52 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

SON HAFTADA TIRMANDI

Özellikle Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma, Güney Carolina ve Teksas’ta dün en yüksek vaka sayıları açıklandı. ABD’de önceki gün 44 bin yeni vaka tespit edilmiş ve bu sayı bir rekor olarak tarihe geçmişti. Haziran ayı boyunca günlük vaka sayısının 20 bin seviyelerinde seyrettiği ABD’de özellikle Haziran ayının son haftasında vaka sayısı 2 kat artarak 40 bin seviyesine gelmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi 52 bin vaka olduğunu açıklarken, Washington Post gazetesi de günlük vaka sayısın 50 bini geçtiğini duyurdu. ABD’nin önde gelen uzmanlarından ve Trump’ın oluşturduğu “Corona virüsüyle mücadele timinde” görev yapan Dr. Anthony Fauci de ABD’nin yanlış yönde ilerlediğini açıklayarak günlük vaka sayısının 100 binlere ulaşabileceğini söylemişti.