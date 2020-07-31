Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü: Sıfır risk diyemeyiz

Dünya çapında 17 milyondan fazla vakanın corona virüsü ile ilgili uluslararası kamuoyunu bilgilendiren Dünya Sağlık Örgütü, seyahat etme yasakları ve turizm ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin uluslararası seyahat yasaklarını gevşetmelerinin tavsiye edilmediğini hatırlattı. DSÖ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan rehberde, “Hastalığın ülke içerisine girmesi ya da başka bir ülkeye taşınmasını konusunda sıfır risk vardır denebilecek bir durum yok” açıklaması yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamada, “Ülkeler düzenli olarak test, takip, izolasyon ve vaka yönetimi süreçlerini güncellemeliler ve riskleri göz önünde bulundurmalılar” ifadesi kullanıldı.

YAZDAN ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

DSÖ’nün yaptığı açıklamalar hükümet, endüstriler ve yerel yönetimler için zorunlu tutulmazken bir tavsiye niteliğinde oluyor. Dünya Sağlık Örgütü kuzey yarım kürede henüz yaz mevsimi başlamadan önce de benzer bir duyuru yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü geçen hafta içerisinde, “Ülkeler bu hafta içerisinde uluslararası seyahat yasaklarının sonsuza kadar kalamaz, ülkeler sınırlarındaki corona virüsü vakalarını azaltmak için çalışmalılar” açıklamasını yapmıştı.