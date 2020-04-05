Son dakika… Dünyaca ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı: Corona virüsü tespit edildi

Corona virüsü, coğrafya, sınır, dil, ırk ve şöhret tanımadan ölüm saçmaya devam ediyor… Corona virüsü vaka sayısı 1.2 milyonu geçerken dünya çapında corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 64 bini geçti.

Corona virüsü salgını küresel ölçekte panik yaratmaya devam ederken, flaş bir açıklama İngiltere’den geldi… Bir döneme damga vuran İngiliz müzisyen ve oyuncu Marianne Faithfull’un corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

74 yaşındaki Faithfull’un corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını doğrulayan menajeri Francois Ravard, ünlü ismin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Faithfull’un tedaviye olumlu yanıt verdiği de belirtildi.



Fakat İngiliz tabloid basınında yer alan haberlerde Faithfull’un eski eşi John Dunbar, ünlü şarkıcının “güçlükle konuşabildiğini” söyledi. “Faithfull ile 1965-1966 arasında kısa bir süre evli kalan Dunbar, “Salı günü semptomlar gösterince hastaneye kaldırıldı. Güçlükle konuşabiliyor ve ziyaretçi kabul edilmiyor. Ama şu an sağlık durumu gayet iyi” dedi.

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Faithfull’un yakın arkadaşı Penny Arcade de sosyal medya üzerinden, “Marianne Faithfull, Londra’da bir hastanede kalıyor. Hayatında Marianne Faithfull olmak da dahil çok şey yaşadı ve bunun bir virüs tarafından yok edilecek olması bir trajedi olur. Geçen hafta konuştuğumda corona virüsü dolayısıyla dışarı çıkmadığını söylemişti fakat yanında çalışanlardan birinin ona bulaştırdığını düşünüyor” dedi.