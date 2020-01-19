Son dakika… Dünyanın gözü Berlin’de: Türkiye’nin de katılacağı zirvede barış beklentisi

İç savaşın ve kaosun yıllardır bitmediği Libya’da çözüm için bugün bütün gözler Almanya’nın başkenti Berlin’de… Kaosun devam ettiği ülkede Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter bugün tekrar masaya oturacak.

Geçen hafta Türkiye ve Rusya’nın önderliğinde Moskova’da bir araya gelen taraflar anlaşamamıştı. Hafter, Türkiye’yi gerekçe göstererek anlaşma masasından kalkmış ve barış planlarını suya düşürmüştü. Bugün ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine taraflar tekrar bir araya geliyor.

Bugün başta ABD, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olmak üzere birçok ülke bugün Berlin’de gerçekleşecek zirveye katılacak.

GÜÇLERİN PAYLAŞIMI GÜNDEMDE YOK

Öte yandan Reuters’ın haberinde çatışmaların başladığı dönemden beri yaklaşık 140 bin insanın bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtilirken petrol üretiminin de yarı yarıya azaldığı aktarıldı.

Bir günlük zirvede, Hafter ile Serrac arasında güçlerin paylaşımı üzerine bir anlaşma yapılmayacağı belirtilirken, görüşmelerde odak noktasının bitmeyen bir ateşkese ulaşmak olduğu vurgulandı. Bu şekilde diyaloğun başlayabileceği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun heyetindeki ABD’li bir yetkili, “Bu bütün bölgeyi etkileyen ve genişleyen bir sorun ve gittikçe Suriye’de yaşananlara benzemeye başladı. Bu sebeple bütün uluslararası kamuoyu Almanya’da bir araya geliyor” dedi.

Öte yandan Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda Almanya’nın başkenti Berlin’de polisin ve güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu görüldü. Görüntülerde birçok yolun kapandığı ve çok sayıda polisin devriye gezdiği görülüyor.

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2011'DEN BERİ İSTİKRAR YOK

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Hafter'e bağlı güçler nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, geçen haftalarda Türkiye'den asker desteği istedi. Türkiye de Libya'ya asker göndermeye başladı. Hafter'e bağlı güçlerin BAE, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklendiği öne sürülüyor.