Son dakika… Gurbetçiler tepkili: Türkiye’ye giriş-çıkışta corona virüsü parası belli oldu

Corona virüsü önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelecek Türklere 110 TL’ye corona testi yapılırken, Kapıkule’den aracıyla geçenlerin otomobilleri için 30 TL’lik dezenfekte ücreti alınması gurbetçilerin tepkisini çekti.

Kapıkule sınır kapısına kurulan özel sistemde dezenfektan fanlar aracılığıyla püskürtülüyor ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra bir de dezenfektan veriliyor.

Türkiye'ye gelip de PCR testi şartı aranan ülkelere geri dönenlere mecburi test yapılacak. Test de kişi başına 110 TL olarak belirlendi. Böylece, 5 kişilik bir aile örneğin Almanya'ya dönmeden önce 600 TL test parası ödeyecek. Sağlık Bakanlığı’nın talimatına göre, bu sadece Almanya için değil, tüm AB üyesi ülkelerdeki işine, ailesine dönecek Türk ya da Türk kökenliler için de geçerli. Testler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde yapılacak.

Yurt dışına çıkacak kişiler ayrıca yurt dışına çıktığını da kendisi belgelemek zorunda kalacak ve test parasını da önceden havale edecek.

CHP'Lİ ÇAKIRÖZER: AYRIMCILIK

Bu arada, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gurbetçiden, geldikleri AB ülkelerine dönüşünde Covid-19 testleri için 110 lira alınmasına tepki gösterdi. Çakırözer, “Türkiye'de kimseden test parası alınmazken, yurt dışında yaşayan Türkler ve Türk kökenli kardeşlerimizden test için para almak ayıptır. Cebindeki parasını memleketinde bırakan bu insanlardan bir de test parası istemek vefasızlıktır, fırsatçılıktır” dedi.

Çakırözer, Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunarak, “3 buçuk milyon Türkiye kökenli kardeşimizin yanı sıra Almanya'dan Türkiye'ye gelmek isteyen milyonlarca Alman turist var. Alman vatandaşının Türkiye'de yatırımı var, evleri var. Uyarıların kaldırılması iki ülkenin de yararına” dedi.