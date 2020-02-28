Son dakika… Hain saldırı sonrası Rusya’dan flaş hamle: Fırkateynler yola çıktı

Rusya destekli Esad rejimi son iki aydır İdlib’i abluka altına alırken, dün bölgeden yürekleri dağlayan haber geldi. Rejim güçlerinin Bilyun kasabası yakınlarındaki saldırısı sonrası 33 Türk askeri şehit düştü. 32 askerimizin de yaralandığı hain saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınıra gitti.

Akar ve komutanlar rejim güçlerine karşı yürütülen operasyonu sevk ve idare ederken, Rusya’dan ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. Moskova’dan yapılan ilk açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’nin Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye herhangi bir operasyon düzenlemediği belirtildi.

KALİBR FÜZELERİ YÜKLÜ

Ateşkes için gerekli adımların atıldığını öne süren Moskova kanadından dakikalar sonra çarpıcı bir hamle geldi. Reuters’ın Interfax ajansından son dakika gelişmesi olarak aktardığına göre Rusya Donanması’na bağlı Karadeniz Filosu, iki savaş gemisinin Suriye kıyılarına doğru yola çıktığını duyurdu.

Gemilerin üzerinde Kalibr kara saldırı ve gemisavar seyir füzeleri bulunduğu belirtiliyor.