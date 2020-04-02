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Son dakika… İlk corona virüsü cinayeti işlendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüne bağlı kayıtlara geçen ilk cinayet İtalya'da gerçekleşti... İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden adam "Bana corona virüsü bulaştırdı" dedi.

Sozcu.com.tr
07:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… İlk corona virüsü cinayeti işlendi

Corona virüsü salgınının en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da corona virüsü yüzünden ilk cinayet işlendi… İtalya’da yaşayan Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan hastanede corona virüsü ile mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı öldürdü.

Yerel basında yer alan haberlerde 28 yaşındaki De Pace’nin kız arkadaşını “kendisine corona virüsü bulaştırdığı” gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Genç doktorun boğazının sıkılarak öldürüldüğü açıklandı.

27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace’nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, “Onu öldürdüm çünkü bana corona virüsü bulaştırdı” dedi.

De Pace’nin corona virüsü testi negatif çıkarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

De Pace’ye corona virüsü testi yapılırken İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta’nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Quaranta’nın ölmeden önce çok aktif olduğu İtalya’daki doktor ve sağlık çalışanları haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.

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Son güncelleme: 07:21 02.04.2020
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