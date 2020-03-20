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Son dakika… İngiltere’de bar ve lokantalar kapatıldı!

İngiltere'de Corona virüsüne karşı alınan ekonomik tedbirleri Başbakan Boris Johnson açıkladı. Johnson, lokanta, kafe, sinema ve barların bu akşam kapatılacağını belirtirken çalışanların ücretlerinin yüzde 80'inin hükümet tarafından karşılanacağını ifade etti.

20:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’de bar ve lokantalar kapatıldı!

Çin’de başlayan ve Avrupa’yı da etkisi altına alan Corona virüsü salgını (COVID-19) İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya’dan sonra İngiltere’de de etkisini artırdı.

Gittikçe yayılan virüse karşı İngilizler özellikle başkent Londra’da sokakları boşaltırken bar ve kafelerin hâlâ açık olması dikkat çekmişti. Bugün açıklanan bir kararla halka açık alanların da kapatıldığı duyuruldu.

ÜCRETLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ HÜKÜMET ÖDEYECEK

İngiltere’de bütün okullar kapatıldıktan sonra şimdi de sinema, lokanta, kafe ve barlar gibi halka açık alanların kapatıldığı duyuruldu.

Başbakan Johnson tarafından canlı yayında açıklanan Corona virüsü tedbirlerine göre kapatılan mağazalarda çalışanların ücretlerinin yüzde 80’i hükümet tarafında üstlenilecek.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Başbakan Corona Hükümet İngiltere sinema son dakika
Son güncelleme: 20:29 20.03.2020
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