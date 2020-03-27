Son dakika… İran’da ölü sayısı 2 bin 378’e yükseldi

Corona virüsünün İtalya, İspanya ve Çin’den sonra en çok can kaybına yol açtığı dördüncü ülke olan komşu İran’dan korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili son verileri paylaştı.

Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre son 24 saatte 144 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle toplam ölü sayısı 2 bin 378'e yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 32 bin 332'ye ulaştı.

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini yitirmeye başlasa da, dünya genelinde hızla can almaya devam ediyor.