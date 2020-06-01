Son dakika… İran’dan flaş protesto yorumu: Bir ilk yaşandı

ABD’de yaşanan toplumsal ayaklanma ve protesto gösterileri İran’da da gündem oldu… İran’da yaşanan gerilimler konusunda sık sık açıklama yapan ABD yönetimini eleştiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi açıklamalarda bulundu.

ABD’nin halk ayaklanmasını ve ırkçılığa karşı çözümlerinin yeterli olmadığını dile getiren Musavi bir ilki de bugün gerçekleştirdi. Musavi, ilk kez İngilizce bir basın açıklaması yaptı.

“HEM ÜLKEDE HEM DE DÜNYADA”

ABD’deki protestoculara seslenen ve halk hareketini desteklediğini dile getiren Musavi, “Amerikan halkı, dünya sizin bu devlet baskısına karşı çığlıklarınızı duydu. Dünya sizin yanınızda. ABD hem ülke içinde hem de ülke dışında şiddete ve zorbalığa başvuruyor. Dünyanın geri kalanı gibi ABD’de polisin uyguladığı şiddeti görmekten üzüntü duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Musavi, ABD’li yetkililere de seslenerek, göstericilere karşı şiddet kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.