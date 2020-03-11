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Son dakika… İtalya’da kara gün! Bir günde 196 kişi daha öldü

Corona virüsünün pençesindeki İtalya yaptığı son güncelleme ile ülkede bugün virüs nedeniyle 196 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

20:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da kara gün! Bir günde 196 kişi daha öldü

Avrupa’da Corona virüsünün en çok etkilendiği ülke olan ve dünyada da virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin’den sonra ikinci konumda olan İtalya’da kara bir gün yaşandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkedeki Corona virüsü vakaları nedeniyle 11 Mart’ta (Bugün) hayatını kaybedenlerin sayısını 196 olarak açıkladı. Son açıklanan ölü sayısı ile ülkedeki Corona kayıplarının sayısı toplam 827’ye çıkmış oldu.

Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR…

Avrupa Çin İtalya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 20:24 11.03.2020
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