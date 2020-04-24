Son dakika… İtalya’da ölümler düşmeye devam ediyor

İtalya'da corona virüsü salgınında bir günde 420 kişi daha hayatını kaybetti. Bu sayı, 17 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı oldu.

Ülkede bugüne kadar corona virüsü nedeniyle öldüğü tespit edilenlerin sayısı 25 bin 969'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 3021 artarak 192 bin 994'e çıktı. Vaka sayısında bugün yüzde 1.6'lık artış yaşandı.

Son bir günde iyileşen Covid-19 hastalarının sayısı ise 2 bin 922 oldu. Toplam vakalar içinde iyileşenlerin sayısı toplamda 60 bin 498'e yükseldi.

Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da 3 Nisan'dan bu yana düşüşünü sürdürüyor.

Yoğun bakımdakilerin sayısı düne göre 94 azalarak 2 bin 173'e indi.

TEST SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

BBC’deki bilgilere göre, ülkede bugüne kadar 1 milyon 147 bin 850 kişiye, toplamda 1 milyon 642 bin 356 test yapıldı.

İtalya'da 10 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar sürmesi, ardından kademeli olarak hafifletilmesi bekleniyor.