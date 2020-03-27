Son dakika… Kremlin’de corona virüsü vakası

Rus haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Peskov, düzenlediği basın toplantısında bir Kremlin çalışanında corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Peskov virüs tespit edilen kişinin Rusya Devlet Başkanı Putin ile teması olmadığını belirterek, yönetimin virüsün daha da fazla yayılmasını önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını aktardı.

Rusya’da son olarak 196 yeni vakanın tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1036’ya çıkarken, son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirdiği ve corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 4’e çıktığı belirtildi.