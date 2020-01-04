Son dakika… Reuters gizli toplantıları yazdı! Süleymani ile ilgili bomba haber…

Reuters haber ajansına göre; General Süleymani, ekim ayı ortasında Dicle Nehri kıyısında, ABD Büyükelçiliği’ni gören bir villada Iraklı Şii milislerle bir araya geldi. 62 yaşındaki Kasım Süleymani, Irak’taki baş müttefiki Ebu Mehdi el Mühendis ve başkaca milis kuvvetlerin liderlerine ülkedeki Amerikan hedeflerine yönelik İran tarafından sağlanacak gelişmiş silahlarla saldırı düzenlemeleri yolunda talimat verdi.

Reuters ses getirecek bu haberini, toplantılara ilişkin bilgilendirilen iki milis komutanı ve iki güvenlik kaynağına dayandırdı. Daha önce basına yansımayan strateji toplantısı, İran’ın bölgede artan nüfuzuna yönelik kitlesel protestoların başladığı ve İslam Cumhuriyeti’nin nahoş bir şekilde dikkatleri üzerine çektiği bir dönem sırasında gerçekleşti.

TAHRAN’A YÖNELEN ÖFKEYİ ABD’YE ÇEVİRECEKTİ

Iraklı Şii politikacılar, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye yakın yetkililer ve toplantıya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara göre; Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD güçlerine saldırı planı, İran’a yönelik öfkeyi ABD’ye çevirecek askeri yanıtı kışkırtmayı amaçlıyordu.

İki milis komutanı ve Iraklı güvenlik kaynakları, ekim toplantısından iki hafta önce “İran’ın bölgedeki askeri beyni” olarak nitelendirilen Süleymani’nin, İran Devrim Muhafızları’na Katyuşa ve omuzdan fırlatılan ve helikopter düşürebilen füze gibi daha gelişmiş silahları iki sınır üzerinden Irak’a taşımaları yolunda talimat verdiğini söyledi.

EL MÜHENDİS’E TALİMAT VERDİ

Milis kaynakları, Bağdad’taki villada yapılan toplantıda Süleymani’nin, komutanlara düşük profilli, ABD tarafından tanınmayan paramiliter güçlerden yeni bir milis grup oluşturmaları yolunda talimat verdiğini aktardı. Bu grup, Irak’taki askeri üslerde konuşlu Amerikalılara saldırı düzenleyecekti.

İddiaya göre; Kasım Süleymanı, Ebu Mehdi el Mühendis’ın kurduğu ve İran’da eğitilen Kataib Hizbullah’a da yeni bir plan talimatı verdi. Bu plan kapsamında Kataib Hizbullah da Amerikalılar tarafından tespiti güç olacak yeni bir grup oluşturacaktı.

‘ŞAM’DAN GELİYORDU’ İDDİASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, dün gazetecilere verdiği demeçte, “Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü sırada Suriye’nin başkenti Şam’dan geldiğini ve orada Amerikan askerlerine, havacılarına, denizcilerine ve diplomatlarına karşı saldırı planladığını” söylemişti.

Iraklı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Haşdi Şabi’nin tepe isimlerinden Ebu Mehdi el Mühendis de ABD’nin Bağdat’ta dün gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti.

PENTAGON’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu isimlere yönelik suikast sonrası, ABD cephesinden bu toplantıların istihbaratının alındığını gösterebilecek bir açıklama gelmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “ABD ordusu Başkan’ın (Trump) talimatıyla Kasım Süleymani’yi öldürerek, yurt dışındaki ABD personelini korumak için belirleyici bir savunma hamlesinde bulundu” açıklaması yaptı.

Pentagon açıklaması şöyle devam etti: “Bu saldırı, İran’ın gelecek saldırı planlarını caydırmayı amaçladı. Birleşik Devletler, dünyanın neresinde olursa olsun insanlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edecektir.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? ABD operasyonuyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen Tümgeneral Kasım Süleymani (62), İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışındaki gizli askeri operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'ne 1998'den bu yana komuta ediyordu. Tahran Yönetimi, 8.5 yılı aşan Suriye'deki iç savaşta Kudüs Gücü'nün rolünü kabul ediyor. Devrim Muhafızları'nın elit birimi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a sadık güçlere ve onlarla birlikte savaşan binlerce silahlı Şii milise danışmanlık veriyor. Kudüs Gücü, Irak'ta ise IŞİD'le savaşan Şii ağırlıklı paramiliter güçlere (Haşdi Şabi) destekte bulunuyor. Bölgedeki çatışmalar, bir dönem gözlerden uzak olan General Süleymani'yi İran'da bir şöhret haline getirdi. Süleymani, İran'da ‘ulusal kahraman' olarak görülüyor.

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