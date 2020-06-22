Son dakika… Sırbistan’da Covid-19 gölgesinde seçim: Vucic kazandı

Sırbistan’ın muhafazakar partisi Sırp İlerleme Partisi, dün yapılan seçimlerin sonucunda zaferini ilan etti. Devlet Başkanı Vucic’in lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi, sandık çıkış anketlerine göre dün yapılan seçimlerde oyların yüzde 62.5’ini aldı.

Mevcut hükümette koalisyon ortağı olan Sosyalist Parti’nin ise Ipsos ve CeSID’e göre oyların yüzde 10.7’sini aldığı açıklandı.

Sırp İlerleme Partisi’nin genel merkezinde açıklama yaparak zaferini ilan eden Vucic, “Bu gece insanlar bizim ekibimize çok güvendiklerini gösterdi. Sırbistan halkı geleceklerinin nasıl olmasını istediklerine karar verdiler” ifadesini kullandı.

Sırp araştırma şirketi CRTA, seçimlere katılımın y üzde 48 seviyesinde olduğunu duyurdu. 2016’da yapılan seçimlerde oy oranı yüzde 56.7’ydi. Bunun sebepleri arasında corona virüsü salgını gösterilirken, Vucic’in medyayı kontrolü altına aldığını öne süren muhalefetin boykot çağrısı yüzünden olduğu da belirtildi.