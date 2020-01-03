Son dakika… Tezkere geçer geçmez Türk askerine karşı ayaklanma çağrısı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek vermek üzere Libya’ya asker gönderilmesinin önünü açan tezkerenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından General Halife Hafter’in komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu’ndan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi.

Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada “anavatanı korumanın halkın görevi” olduğu belirtilerek, sivillere Türk birliklerine karşı silahlanma çağrısı yapıldı.

General Halife Hafter’e bağlı güçler nisan ayından bu yana Fayiz es Serrac’ın liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için başkent Trablus’a saldırıyor.

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Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzalamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 Kasım’da İstanbul'da bir araya geldi ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” yolunda bir mutabakat imzaladı.

UHM ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya'dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

İki lider aynı gün ‘Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na da imza koymuştu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Serrac hükümetinden talep olursa Libya’ya asker gönderileceğini söylemişti.