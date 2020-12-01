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Son dakika… Türk gemisine korsan saldırısı iddiası

Tango Rey isimli bir Türk kargo gemisine silahlı korsanların saldırdığı iddia edildi. Geminin 30 Kasım gecesi saldırıya uğradığı ve halen korsanların gemide olduğu öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:33, 01/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Türk gemisine korsan saldırısı iddiası

Denizcilik ve deniz taşımacılığı üzerine haberler yapan Maritime Bulletin isimli internet sitesi Batı Afrika’daki Gine açıklarında bir Türk yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığını yazdı.

Haber portalında yer alan bilgilere göre yük gemisine silahlı korsanlar 30 Kasım’da saldırdı. Gine’nin başkenti Konakri açıklarında saldırıya uğrayan geminin ise Türk gemisi Tango Rey olduğu öne sürüldü. Tango Rey’in Konakri’deki limana 25 Kasım’da ulaştığı ve 26 Kasım’da ise demirlediğini yazan haber portalı, saldırıdan 4 saat sonra geminin limana döndüğünü yazdı.

Henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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