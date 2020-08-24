Son dakika… Türk kebapçıda corona virüsü partisi ülkeyi karıştırdı

24 binden fazla insanın Covid-19 olduğu Avustralya’da gündem Brisbane kentindeki Türk kebapçı… Brisbane’in işlek bölgelerinden birinde bulunan Shah Kebab isimli mekanda önceki gün çekilen ve TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde onlarca insan dip dibe dans ederken görülüyor.



Brunswick Street Mall’da bulunan mekanda onlarca insan Danzel isimli şarkıcının Pump It Up isimli şarkısıyla dans edip zıplarken görülüyor. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda insan yetkilileri alarma geçirdi.

Olayı şikayet eden ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı mekanla ve mekanda bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. 23 saniyelik videoda kasada duran bir çalışanın da alkış ile tempo tuttuğu görülürken olayla ilgili konuşan bir çalışan, “Bu bir parti değildi. Gece saat 3’tü ve bütün gece kulüpleri kapanmıştı. Herkes buraya yemek yemeye geldi ve bir anda dans etmeye başladılar” dedi.

DANS EDENLERİN ÇOĞU GENÇ

Queensland Polis Amirliği ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Komiser Steve Gollschewski, “Kebapçıdaki insanlar ve olaya dahil olanlar soruşturma altında. Bu görüntüler çok hayal kırıklığına uğrattı bizi. Orada dans edenlerin çoğu gençler ve bunu size söylemek zorundayım, bir mekana girip böyle bir şey yapmadan ve başka insanları riske atmadan önce düşünmeniz gerek” dedi.

Gollschewski işletme sahibinin bir suçu olmadığını, alkollü gençlerin olumsuz davranışları olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.