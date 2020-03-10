Son dakika… Türkiye’den ABD’ye gittiği belirtilen kadında Corona çıktı!

Vali Hogan düzenlediği basın toplantısında kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden 86 yaşındaki bir kadında Corona virüsü saptandığını bildirdi.

Vali, gazetecilere yaptığı açıkladama eyalette 2 kişinin testlerinde Corona virüsü saptandığını bunlardan 80’li yaşlarında olan kadının Türkiye’den geldiği belirtti.

Vali, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığı bildirdi. Harford County’de yaşayan kadının sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

SİNGAPUR’DA DA YAŞANMIŞTI

Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia'da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtmişti.

ABD’li makamlardan Türkiye’ye benzer bir bilgilendirme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.