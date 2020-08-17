Son dakika… Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Alman polisi Türk baba oğlu George Floyd gibi boğacaktı

8 Ağustos aksamı bir ziyaret için kente giden Gök Ailesi, arabayı yanlışlıkla bir evin çıkışına bıraktı. Haber verilince gelen polis, çekici çağırıp arabayı kaldırmak istedi. Bu sırada baba Mustafa Gök yetişti ve cezayı ödedi.

Olay yerindeki üç polis ise, Türk aileye bağırdı ve arabanın yanından uzaklaşmalarını istedi.

İki oğlu ve eşinin yanında olan Türk anne Fatma Gök’e de bağıran polis, aileyi garajın arkasına sürükledi. Polis, burada anne Fatma Gök‘ü sert şekilde itti ve kadın duvara çarptı.

Anne bayılırken, baba Mustafa Gök polisleri durdurmak istedi. Bunun üzerine babayı yakalayan üç polis onu ABD’deki George Floyd gibi yere yatırdı ve dizleriyle boynunu sıktı. Ortalığı acılı annenin çığlıkları inletti.

“BOĞULUYORUM DİYE BAĞIRINCA BIRAKTILAR”

Bu sırada ailenin 16 ve 17 yaşındaki iki oğlu da ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi. Anne ve babasının serbest bırakılması için bağıran küçük çocuk da yere yatırıldı.

Bir Alman polisi sırtına bastı ve diğeri diziyle 2- 3 dakika arkadan boynuna bastı. Annenin, “Oğlum ölüyor. Nefes alamıyor” çığlıkları ortalığı inletti. 16 yaşındaki çocuğun güçlükle, “boğuluyorum” demesinden sonra polis onu bıraktı. Ardından polise direnme suçundan tutanak tuttu.

Aile bugün Türkiye Cumhuriyeti Köln Baskonsolosluğu’na giderek durumu anlattı. Konsolosluk aileye hukuki destek sözü verdi.

Sözcü’ye konuşan anne Fatma Gök, yaşadıkları polis dehşetinin korkunç ve inanılmaz olduğunu söyledi.

HEM BABA HEM OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Anne Fatma Gök olayı, “Çekici geldi aracı çekmek için. Eşim çekiciyi kullanan kişiye cezayı kabul ettiğini, aracı indirmesini istedi. Burada çekici şoförü de ‘tamam’ dedi. Ancak bu arada karşı tarafta polis iki oğlum ile tartıştı. Çocuklarım da neden böyle davrandıkları yönünde sözler sarf edince çocuklarımın üzerine yürüyüp tartaklamaya başladılar. Bunlar yetmezmiş gibi kelepçe taktılar. Eşim de polislere müdahale etmek isterken onu da yere yatırıp dizleriyle üzerine basarak kontrol altında tutmaya çalıştılar. George Floyd gibi yaptılar. Polislerden biri büyük oğlumun bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istedim. George Floyd olayını hatırlatarak ‘Oğlumu öldüreceksiniz’ diye bağırdım. Eşim ve büyük oğlum bir gece nezarethanede kaldı. Ufak oğlum 16 yaşında olması nedeniyle 3 saat sonra serbest bırakıldı” sözleriyle anlattı.