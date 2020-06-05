Son dakika… Ülkeyi ayağa kaldıran ölüm: Maske takmadığı için polis tarafından öldürüldü

Son günlerde corona virüsü vaka sayısında ciddi bir artışın yaşandığı Meksika’da polis şiddeti ve sosyal medyada paylaşılan bir video ülke gündemine bomba gibi düştü.

105 binden fazla Covid-19 hastasının olduğu ve 12 binden fazla insanın da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği ülkede Giovanni Lopez isimli bir inşaat işçisinin maske takmadığı yüzünden polis tarafından saldırıya uğradığı görüntülerin ortaya çıkması ve Lopez’in daha sonra öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

ABD’nin Minneapolis kentinde güpegündüz George Floyd isimli adamın kameraların önünde öldürülmesinin ardından yaşanan bu olay Meksika’nın en büyük ikinci kenti Guadalajara’yı ayağa kaldırdı. Corona virüsü önlemleri kapsamında maske takması gerekirken, yüzünde maske olmadığı için gözaltına alındığı sırada saldırıya uğrayan Lopez’in son anları sosyal medyada paylaşıldı.

Mayıs ayının sonunda çekildiği açıklanan videoda bir anda polisin saldırısına uğrayan ve yoldan geçenlerin tepkilerine rağmen şiddet gören Lopez daha sonra polis aracına bindirilip götürüldü. Bu sırada duruma tepki gösterenler polisin şiddet uyguladığını söyleyerek videoyu internete yükleyeceklerini söylese de daha sonra Lopez’in öldüğü haberi geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bu haberin duyulmasından sonra Guadalajara kentinde çok sayıda insan sokaklara çıktı. Çok sayıda bina ve araç kundaklanırken polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Jalisco Valisi Enrique Alfaro videolu bir mesaj yayınlayarak, “Adam maske takmadığı için gözaltına alınmadı” derken konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaması da Meksika kamuoyunda soru işaretlerini gidermeye yeterli olmadı. Alfaro, yaşananlarla ilgili bir soruşturma başlatılacağını da açıkladı.

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çok sıkı önlemlerin alındığı Jalisco’da maske takmak zorunlu hale getirildi.