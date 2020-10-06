Son dakika… Ünlü iş insanı havalimanında gözaltına alındı

Siber güvenlik yazılımı McAfee’yi kurarak dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan John McAfee, bugün İspanya’nın turistik kentlerinden Barcelona’da gözaltına alındı.

Son yıllarda kripto-para alanında uzmanlaşan McAfee’nin vergi kaçırma ve usulsüzlük iddialarıyla ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda gözaltına alındığı açıklandı.

McAfee’nin ABD’ye iadesinin beklendiği açıklandı. Son yıllarda ülkeden kaçan ve izini kaybettirmeye çalışan McAfee hakkındaki suçlamalar da açıklandı. 2020 seçimlerinde Liberter Parti’nin aday adaylarından biri olan McAfee, ABD’den kaçtığını söylemiş ve 8 yıldır vergi ödemediğini dile getirmişti.

McAfee’nin başka insanların isimlerini kullanarak vergi kaçırdığı, isimde ve belgede sahtecilik yaparak gayrimenkul, yat ve birçok araç satın aldığı açıklandı. 2014 ve 2018 yılları arasında vergi vermediği de vurgulandı. Eğer suçlu bulunursa McAfee, her 5 suçtan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.