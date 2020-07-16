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Trump, Çinli yetkililere yasak getirmeyi planlıyor!

ABD, Çin Komünist Parti üyeleri ve ailelerine ABD'ye seyahat yasağı getirilmesini değerlendiriyor.

Sozcu.com.tr
20:18 -
Haberler Dünya
Trump, Çinli yetkililere yasak getirmeyi planlıyor!

Reuters’ın edindiği bilgilere göre Trump yönetimi, Çin Komünist Partisi üyeleri ve onların ailelerine ABD’ye giriş yasağı getirmek istiyor.

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşları iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesine izin vermiyor. Şimdi de Trump yönetimi Çinli üst düzey isimlere ve ailelerine ABD’ye giriş yasağı getirmeye hazırlanıyor.

Birçok Çinli yetkilinin çocuklarının ABD’de eğitim gördüğü bilinirken bu kişilerle ilgili alınacak kararın dünyada nasıl yankılanacağı merak konusu.

Trump, önceki gün yaptığı açıklamasında Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin ikincisine başlamayı düşünmediğini belirtmişti. Trump’ın corona virüsünü Çin’in kasten dünyaya yaydığı görüşünü savunduğu biliniyor. İki ülke arasındaki gerilime ticaret savaşlarının yanı sıra corona salgını da etki ediyor.

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