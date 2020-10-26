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Trump destekçileriyle karşıtları birbirine girdi!

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine günler kala New York'ta Trump destekçileri ile karşıtları arasında arbede yaşandı. Kameralara yansıyan olayda yumruk ve tekmeler havada uçtu, polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:05, 26/10/2020
Haberler Dünya

ABD, 3 Kasım’da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine kilitlendi. Seçimlere sayılı günler kala ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçmenlere seslenmeyi sürdürüyor.

New York’un en işlek bölgelerinden biri olan 5. Cadde’deki Trump Tower binası önünde toplanan Trump destekçileri, şehirde tur atmak için bir süre toplu olarak hareket ettikten sonra “Siyahilerin Hayatı Önemlidir” grubu üyeleriyle karşı karşıya geldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Trump´ı destekleyenler ve karşıtları arasında arbede yaşandı. Polis kavgayı ayırmaya çalışırken güçlük yaşadı. Kavgaya karışan birçok kişi gözaltına alındı. (DHA)

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ABD Çin Corona Donald Trump New York Polis
Yayınlanma Tarihi:12:59,
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