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Trump’ın Çin bankasında hesabı çıktı

Çin'e yönelik sık sık yaptırım tehditleri savuran ve corona virüsüne de 'Çin virüsü' adını takan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir Çin bankasında hesabı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:32, 21/10/2020
Haberler Dünya
Trump’ın Çin bankasında hesabı çıktı

ABD’nin prestijli gazetelerinden New York Times, her fırsatta Çin’i eleştiren ve yaptırım tehdidinde bulunan Trump’ın, Çin’de bir banka hesabı olduğunu açıkladı.

Gazete, 2013 ve 2015 yıllarında Trump International Hotels Management şirketine ait hesaptan Çin’e 188 bin dolardan fazla vergi ödendiğini belirtti. Trump’ın sözcüsü ise, hesabın Asya’da otelcilik sektörünün potansiyelini keşfetmek için açıldığını söyledi.

Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden’ın Çin politikalarını eleştiriyor. Donald Trump yönetimi özellikle Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Çin’le ticari ilişkilerini hedef alıyor.

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Yayınlanma Tarihi:12:28,
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