Trump’ın danışmanından Beyaz Saray itirafı: İşe gitmeye korkuyoruz

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının en çok ölüme yol açtığı ülke olan ABD’de panik Beyaz Saray’ı da sarmış durumda. 1.3 milyon kişinin hastalığa yakalandığı ülkede, son bir hafta içinde çok sayıda üst düzey isim de corona şüphesiyle karantinaya girdi.

Beyaz Saray’da Trump’ın valelerinden birinde corona çıkmasıyla başlayan süreci, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın danışmanı Katie Miller’ın hastalığa yakalanması izledi. Ivanka Trump’ın kişisel asistanının da virüse yakalandığı açıklanırken, panik coronayla mücadele timine de sıçradı.

Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield, ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) başındaki isim Dr. Stephen Hahn ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci corona şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı.

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da görev yapan danışmanlarından Kevin Hassett kritik açıklamalarda bulundu. New York Post’un haberine göre Hassett, işe gitmeye korkar hale geldiklerini söyledi.

‘RİSKLİ AMA AYAĞA KALKMA ZAMANI’



Hassett, “Batı Kanadı’na gitmek yerine evde oturuyor olsam daha güvende olurdum. Batı Kanadı küçük ve kalabalık bir yer. Biraz riskli ancak şimdi ayağa kalkıp ülkeye hizmet etme zamanı. Doktorlar çok dikkatli ve her gün herkese test yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Herkes onlardan aşı müjdesi beklerken bir numaralı isim karantinada

İLGİLİ HABER Ivanka Trump'ın kişisel asistanında corona çıktı