Trump’ın resmi sitesi hacklendi

Bilgisayar korsanları sitede Trump ve ailesinin itibarını sarsacak bilgilere sahip olduklarını iddia ederek “Bu site ele geçirildi”, “Dünya, baskan tarafından her gün yayılan sahte haberlere doydu” şeklinde yazılar yayınladılar.

Bilgisayar korsanları kripto para talebinde bulunurken ABD vatandaşlarının seçenekleri olmadığını seçmen katılımını azaltmak için tasarlanan dezenformasyon kampanyalarına son vermek istediklerini yazdılar.

İDDİALAR YAYINLANDI

Web sitesinden çalınan verilerin Trump’ın “corona virüsünün kökeninde yer aldığını” kanıtlayacağını ve “2020 seçimlerini manipüle eden yabancı oyuncularla” işbirliği yaptığını ispatlayacağını iddia ettiler.

Web sitesine saldırıyı kimin düzenlediği belirsizliğini koruyor. Bilgisayar korsanları sahte bir maille kendileri ile temasta bulunulmasını istedi. Trump'ın çalışma ekibi bilgisayar korsanlarının hiçbir önemli bilgiye ulaşamadığını belirtti.

İletişim direktörü Tim Murtaugh, “Hassas verileri alamadılar. Biz zaten önemli bilgileri siteye koymuyoruz. Saldırıyı soruşturmak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz” dedi. FBI ise olayla ilgili bir açıklamada bulunmadı.