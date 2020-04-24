Trump’tan yeni Covid-19 polemiği: Alay konusu oldu

Corona virüsünden 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ABD’de Başkan Donald Trump bugün Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, 1 Mayıs'a kadar planlanan sosyal mesafe kurallarını gerekirse yaz mevsimi başına kadar uzatabileceklerini söyledi. En kötü sürecin yaz başında sona ermesini beklediğini belirten Trump, ‘'Güvende hissedene kadar bu kuralları uzatmayı sürdüreceğiz'' diye konuştu.

Amerika’nın Sesi Türkçe servisinin aktardığı basın toplantısında söz alan İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkanı William Bryan, güneş ışığının corona virüsüne karşı güçlü bir etkisi olduğunu söyledi. Bryan, Corona virüsü partiküllerinin ısı 25 santigrat derece ve üzerindeyken, güneş alan yüzeylerde sadece iki dakika canlı kaldığını kaydetti. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, morötesi (ultraviyole) ışınların yüksek ısıyla birlikte virüse karşı güçlü bir kombinasyon olduğuna dikkat çekti.

“ISI VE NEMDE DE BENZER ETKİ VAR”

Bryan, “Bugüne kadarki en çarpıcı gözlemimiz, virüsün hem yüzeylerde hem de havada ölmesinde güneş ışığının güçlü etkisi. Benzer bir etkiyi ısı ve nemde de gördük. İkisini ayrı ayrı ya da beraber artırdığınızda virüsün yararına olmuyor. Virüsün yarı ömrü havalar ısındıkça ve morötesi ışınlar arttıkça kısalıyor” dedi. Yarı-ömür, virüs parçacıklarının çürümesi ve yüzde 50'sinin ölmesi için gereken süre anlamına geliyor.

Bu açıklamalardan sonra Donald Trump, Bryan'a morötesi ışınların ve dezenfektanların tedavi için insanlar üzerinde kullanılmasının yollarını bulmasını tavsiye etti. Trump, ‘'Bu ışığı vücuda sokabildiğinizi farz edin ya da dezenfektanların vücuda enjekte dilerek temizlik yapabildiğini. Bunu araştırmak ilginç olabilir'' dedi.

BİLİM İNSANLARINDAN ÇOK SERT TEPKİ: SONUÇLARI ÖLÜMCÜL OLUR

Fakat ABD Başkanı Trump’ın vücuda enjekte etme fikir büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Birçok bilim insanı ve doktor, Trump’ın önerisinin ölümcül sonuçları olacağını söyledi.

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Vin Gupta NBC News’e çıkarak Trump’ı eleştirdi. Dr. Vin Gupta, “Bir tür dezenfektan ürününü vücuda enjekte etmeyi önermek sorumsuzluk ve çok tehlikeli. Bu yöntem yaşamına son vermek isteyenlerin denediği bir uygulama” ifadesini kullandı.

Charleston’da doktor olarak çalışan Kashif Mahmood da, “Bir doktor olarak vücuda dezenfektan enjekte edilmesini, ciğerlere enjekte edilmesini ya da morötesi radyasyona maruz kalınmasını tavsiye etmiyorum. Trump’tan tıbbi tavsiye almayın” dedi.

Zuckerberg San Francisco Genel Hastanesi’nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışan John Balmes, da dezenfektan ürünlerin doğrudan koklanmasının ciddi sağlık sorunlarına sebep olacağını söyledi.