Türk aile oynadı, bütün ülke hüzünlendi

Almanya’da süpermarket zinciri EDEKA’nın reklamı, büyük ses getirdi. Türkleri başrolünde oynadığı reklam, Twitter başta olmak üzere bütün sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

İzleyenlerin duygulu anlar yaşadığı reklamda, yaşlı ve tek başına yaşayan aksi bir Alman’ın yanında, çok çocuklu gürültücü bir Türk aile oturuyor.

Yaşlı Alman işlerini sessizce tek başına yapmaya çalışırken, Türk aile tam bir zıtlık sembolü. Toplu halde gülüşüp oynuyorlar, çay içiyorlar, yemek yapıyorlar.

ÖNCE GÜRÜLTÜYE KIZIYOR…

Yaşlı adam, önce çocukların top niyetine oynadığı cola kutusunu eziyor, sonra da merdivenlerde gürültü yapılmasına kızıyor.

Türklerin ikramını da geri çeviren yaşlı adam, daha sonra coronaya yakalanıyor ve evinde karantinaya alınıyor.

ALMAN KOMŞUYA NOEL SOFRASI

Noel gecesi ise Türkler, kırmızı mumlar eşliğinde noel sofrası hazırlıyor ve yaşlı Alman’ın kapısının önüne gidiyor. Kapısını Türk ailenin oğlu çalıyor ve Schmidt adlı yaşlı Alman, sofrayı görünce duygulanıyor.

Reklam filminin sonunda Almanca, “Bu zamanda bir dost eli…”, Türkçe olarak da, “Dünyada en güzel şey dost edinmek” diye şarkı duyuluyor. EDEKA yazısından önce ise, “Mutlu ve çok renkli olalım” yazısı beliriyor.