Twitter’da hacker şoku! Ünlü isimlerin hesapları etkilendi

Akşam saatlerinde aynı anda bu hesaplardan Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atıldığı görüldü. Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Bu mesajlar daha sonra silindi. Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Bazı kullanıcılar, mavi tikli, onaylanmış hesaplardan Tweet atılamadığını bildiriyor. Twitter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı hesapları etkileyen “bir güvenlik olayının” farkında olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Twitter’daki hesapları etkileyen bir güvenlik olayının farkındayız. Konuyu inceliyoruz ve çözmek için adımlar atıyoruz. Kısa bir süre içerisinde herkese bilgilendirme yapacağız” denildi.

Twitter daha sonra yaptığı açıklamada, olayı incelerken ve çözmeye çalışırken bazı hesapların Tweet atamadığını ya da şifre değişikliği yapamadığını duyurdu. BBC Türkçe