Üç astronot Dünya’ya döndü! 6 ay sonra ‘yeni normale’ döndüler…

Altı aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevde bulunan üç astronot, Rus Soyuz kapsülü ile 22 Ekim Perşembe, sabahın ilk saatlerinde dünyaya döndü. NASA’nın aktardığı bilgiye göre kapsül, Kazakistan Çölü’nün içlerinde belirlenmiş bir noktaya indi. Nisan ayında Covid-19 salgını pandemi ilan edildikten bir ay sonra dünya yörüngesinden çıkan üçlü, ikinci dalganın yaşandığı şu günlerde kendilerini daha önce uzak kaldıkları yeni normalin içinde buldu.

NASA astronotu Chris Cassidy ve Rus kozmonotları Ivan Vagner ve Anatoly Ivanishin, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevlerini gerçekleştirmek üzere Nisan ayının başında Soyuz’a atladı ve yola çıktı. Salgının bir pandemi olduğu ilan edildikten yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirilen yolculuk öncesinde mürettebat, yola çıkmadan önce her zamankinden daha katı bir karantina altına alındı.

Cassidy, fırlatmadan öncesi Rusya’daki Star City’ye vardıktan itibaren büyük ölçüde izole kaldığını ifade etmiş ve 19 Mart’ta yaptığı basın toplantısında “Normal bir rutin karantinada olmuş olsaydım, bazen restorana giderdim, belki Star City’nin -elbette nereye gittiğim konusunda akıllı davranarak- yakın parametrelerinden çıkardım. Ama bu kez değil” demişti.

Ekip daha sonra fırlatma için Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne giderek tüm astronotların standart prosedürde geçtikleri iki haftalık karantina sürecinden geçti. 9 Nisan’da Uzay İstasyonu’na ulaşan üçlü, dünya pandemiye karşı zorlu bir mücadele verirken neredeyse görevin tamamında yalnız başlarınaydılar. Mayıs ayının sonlarına doğru SpaceX’in yeni Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nu ziyaret eden NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’yi ağırladılar. Bu ziyaret özel yapım bir aracın mürettebatla Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı ilk yolculuk olarak tarihe geçti.

Behnken ve Hurley, istasyonda iki ay kalırken Cassidy, Behnken ve Hurley ayrılmadan bir gün evvel yaptığı açıklamada “Onlar gelmeden önce akşam yemeklerinde kendi kendime sohbet ediyordum. Son iki ayda yemek masasında arkadaşlarla bugünü, yarını düşünmek, dünyadaki olaylar hakkında konuşmak muhteşemdi” demişti.

Cassidy, Vagner ve Ivanishin, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevlerini bir başka üçlüye devredecek. NASA astronotu Kate Rubins ve kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov aslında 13 Ekim’de istasyona ulaştı hatta Ryzhikov 20 Ekim’de istasyonun kontrolünü de devraldı. Yeni ekip Nisan 2021’e kadar istasyonda kalacak.

İkinci seyahatine hazırlanan Crew Dragon, yeni ekibi de dört kişilik bir başka kadroyla ziyaret edecek. NASA ve SpaceX bu ziyaretin tarihi hakkında resmi açıklama yapmasa da Kasım ortasında yolcuğun yapılması bekleniyor. NASA, Crew Dragon kapsülünü yörüngeye taşıyacak olan SpaceX’in Falcon 9 roketinde aniden ortaya çıkan bir motor problemini inceliyor.

Masked up on @Space_Station! Training myself for my new reality when I get home on Wednesday.

