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NASA: 31 Ekim’de ‘Mavi dolunay’ gerçekleşecek
NASA: 31 Ekim’de ‘Mavi dolunay’ gerçekleşecek
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 31 Ekim'de 'mavi dolunay' gerçekleşeceğini açıkladı. Mavi dolunayın çok nadir görüldüğü biliniyor.
Yaşam 20 Eylül 2020 - 14:17

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay mavi dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade edildi.

NADİR GÖRÜLÜYOR

NASA bu yıl 1 ve 31 Ekim,2de iki dolunay gerçekleşeceğini ve 31 Ekim’deki dolunayın ‘mavi dolunay veya mavi ay’ olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. (DHA)

Son güncelleme: 14:59 - 20.09.2020
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