Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Komando silahsız adamı vurdu

Avustralya’da siyasi, askeri ve insani bir kriz yaşanıyor… Avustralya’nın Afganistan’da bulunan elit SAS komandolarının sivillere uyguladığı şiddetin ortaya çıkması ülkeyi ayağa kaldırdı.

Avustralya adına Afganistan’da bulunan askerlerin 2006 ile 2015 yılları arasında bölgede şiddet uyguladığı ve birçok sivili öldürdüğünün belgeleriyle ortaya çıkması hem Avustralya basınında hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanırken, 3000 askerin madalyasının geri alınabileceği açıklandı. Görüntülerde bir askerin silahsız bir sivili tüfekle vurarak öldürmesi büyük bir tartışma başlatırken, Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynold, “Kanıtları görünce tamamen şok oldum ve utandım. Bu görüntüler beni fiziksel olarak hasta etti” dedi.

465 sayfalık raporun inceleneceği açıklanırken, gündeme gelen savaş suçunun Deh Jawz-e-Hasanzai’de gerçekleştiği belirtildi.

AVUSTRALYA SAVAŞ SUÇUNU KABUL ETTİ

Avustralya ordusu, özel kuvvetlere mensup Avustralya askerlerinin Afganistan’da toplam 39 sivil ve tutuklunun “Haksız yere öldürülmesi” nedeniyle savaş suçu işlediğini kabul etti. Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Angus Campbell, başkent Canberra‘da yaptığı açıklamada, konuyla ilgili ordu içinde birkaç yıldır sürdürülen soruşturma sonucunda, özel kuvvetlerde görevli askerlerin, tutuklu ve sivil 39 Afgan’ı “haksız yere” öldürdüğüne dair inandırıcı kanıtlara ulaşıldığını dile getirdi. General Campbell, yaşanan bu olaydan dolayı, “Avustralya Silahlı Kuvvetleri adına” özür diledi.

Campbell açıklamasında, “Kurallar çiğnenmiş, hikayeler uydurulmuş, yalan söylenmiş ve tutuklular katledilmiş” ifadesini kullanarak, yapılan soruşturmanın sonucunda ortaya çıkan raporda “utanç verici” olayların yer aldığını belirtti. Avustralyalı General, buna örnek olarak, özel kuvvetlere yeni giren askerlerin, saygı kazanmak için, deneyimli askerler tarafından bir tutukluyu öldürmeye zorlanmış olmasını gösterdi.

11 EYLÜL’DEN BERİ BÖLGEDELER

11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından Avustralya, ABD ordusuna destek vermek amacıyla Afganistan’a 26 binden fazla asker göndermiş ve bu askerler El-Kaide ile Taliban gibi radikal örgütlerle mücadele etmişti.

2013 yılında Afganistan’dan ayrılan Avustralyalı askerler hakkında o günden bu yana ağır suçlamalar dile getiriliyordu. Bu suçlamalar arasında, bir evde yapılan arama esnasında altı yaşında bir çocuğu öldürmek ve bir helikopterde yer açmak için bir tutukluyu öldürmek gibi iddialar var.