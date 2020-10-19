Yunan ve Ermeniler, İpsala sınır kapısında gerginlik yarattı

Yunanistan'ın Dedeağaç (Evros) ilinde toplanarak bu sabah erken saatlerde Edirne'nin İpsala ilçesindeki Türkiye‘yi Yunanistan'a bağlayan İpsala – Kipi sınır kapısına gelen yaklaşık 50 kişilik Yunanlı ve Ermenistan vatandaşı grup eylem yapıp sloganlar attı.



GURBETÇİLERLE PROTESTOCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Ellerinde Yunanistan ve Ermenistan bayrakları taşıyan gurup Azerbaycan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atınca Almanya ve Hollanda'dan gelen bir grup Türk vatandaşı protestoculara tepki gösterdi, kısa süreli gerginlik yaşandı.

TÜRK SINIRINA YÖNELDİLER

Grubun bir ara slogan atarak Kipi –İpsala sınır kapısının Türk bölümüne gelmeye çalışan eylemcileri Yunan askeri barikat kurarak önledi. Protestocu grup İpsala'dan Yunanistan'a giriş yapan yolu ise yaklaşık bir saat boyunca kapatarak TIR' ların ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşların geçişine izin vermedi. Gümrük kapısında yaşanan gerginlik yaklaşık iki saat kadar sürdü. Gösterici grup daha sonra Egnatia köyü yakınlarına geri dönerek yolu açtı.