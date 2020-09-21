Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Şu anda durum iyi gözüküyor

NATO müttefiki iki ülke Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden Doğu Akdeniz’deki gerilim ile ilgili Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas konuştu…

Petsas, Türkiye ile deniz yetki alanı üzerine görüşmelere devam etmeye yakın olduklarını söyledi. Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada “İstikşafi görüşmeleri devam ettirmeye yakınız ancak ne kadar yakın olduğumuz iki ülkenin de tutumuna bağlı. Şu anda durum iyi gözüküyor” dedi. İki ülke arasında daha önceki görüşmeler 2016 yılında anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Yunan medyasında istikşafi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlayabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

KALIN DA DÜN AYNI MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da istikşafi görüşmeler ile ilgili dün açıklamalarda bulunmuştu.

Kalın, “Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir” demişti.