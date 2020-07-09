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2020 e YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS giriş ekranı…

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruda, 11 Temmuz'da yapılacak Farsça ile 12 Temmuz tarihinde uygulanacak İspanyolca ve İtalyanca sınavlarına giriş belgelerinin yayımlandığı bildirildi. ÖSYM AİS giriş sayfası ve eYDS sınav giriş belgeleri alma ekranı haberimizde...

17:30 -
Haberler Eğitim
2020 e YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS giriş ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 e-YDS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak e-YDS Farsça, İspanyolca ve İtalyanca sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca sınava giriş belgeleri

12 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 12 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

e-YDS 2020/4 Farsça sınava giriş belgeleri

11 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/4 Farsça adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 11 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/4 Farsça için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020 E-YDS SINAV TAKVİMİ

2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) Tarihlerinin Güncellenmesi

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

– 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde,

– 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

ais Almanca Bulgarca internet İspanyolca İtalyanca ÖSYM ÖSYM sınav takvimi sınav sınav takvimi YDS YKS Yunanca
Son güncelleme: 17:31 09.07.2020
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