2020 e YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS giriş ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 e-YDS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak e-YDS Farsça, İspanyolca ve İtalyanca sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca sınava giriş belgeleri

12 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 12 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

e-YDS 2020/4 Farsça sınava giriş belgeleri

11 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/4 Farsça adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 11 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/4 Farsça için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020 E-YDS SINAV TAKVİMİ

2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) Tarihlerinin Güncellenmesi

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS), 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olması nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

– 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavının 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde,

– 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.