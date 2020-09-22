Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? 2020 2021 AÖF kayıt işlemleri neler?

Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakjülteleri için kayıt yenileme dönemi yaklaşıyor. Ders ekle-sil ve kayıt yenileme ücretlerinin yatırılmasıyla tamamlanacak olan 2020-2021 AÖF kayıt yenileme hakkındaki bilgileri sizler için derledik…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI

2020-2021 AÖF ÖĞRENCİ KILAVUZU



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt Yenileme;

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi kayıt yenileme ödemeleriyle ilgili yayınladığı kılavuza göre,

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin

kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

AÖF SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi, yayımladığı akademik takvimde, 2020-2021 eğitim yılı sınav tarihlerini duyurdu.

GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI: 12 – 13 Aralık 2020

GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 16 – 17 Ocak 2021

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI: 10 – 11 Nisan 2021

BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 29 – 30 Mayıs 2021

YAZ OKULU SINAVI: 08 Ağustos 2021